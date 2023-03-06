В честь нее назвали Киру Найтли: страшная участь первой фигуристки СССР шокирует любого

Грация и мастерство российских фигуристов поражают воображение многих любителей этого вида спорта. И самой первой яркой звездой на льду стала Кира Иванова.

Девушка была обладательницей множества престижных наград, а также принесла советской сборной первую олимпийскую медаль в одиночном фигурном катании. Тогда о ней узнал весь мир, а некоторые иностранцы переживали за нее точно так же, как и за представителей своей страны. К примеру, отец британской актрисы Киры Найтли назвал свою дочь в честь именно этой талантливой спортсменки.

Но, несмотря на ошеломительный успех, карьера Ивановой пошла на спад. Она стала меньше побеждать и участвовать в турнирах, а затем к этому прибавились и неудачи в личной жизни. Как это часто бывает, бывшая звезда пристрастилась к алкоголю и стала устраивать в своей квартире вечеринки. На них приходили странные гости, и однажды один из них убил знаменитую фигуристку, которой даже не исполнилось сорока лет.