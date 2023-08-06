Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «В честь деда по маме»: Агутину пришлось озвучить настоящее имя и фамилию

«В честь деда по маме»: Агутину пришлось озвучить настоящее имя и фамилию

6 августа 2023 10:40
«В честь деда по маме»: Агутину пришлось озвучить настоящее имя и фамилию

Артиста вынудили сказать правду.

Долгое время в Сети ходили слухи, что Леонид Агутин — это не настоящее имя певца, а творческий псевдоним. На самом же деле его зовут Леонтий Чижов. Кажется, не такое звучное имя для музыканта. Откуда эта информация появилась, никто уже и не вспомнит, но легенда разошлась по всей стране. Сам певец долгое время никак не комментировал слухи, но его вынудили раскрыть правду.

Одну из последних публикаций в социальных сетях актера прокомментировал его подписчик. Фанат певца написал, что новость о псевдониме артиста разделила его жизнь на до и после. Агутин внезапно решил прервать молчание и дал на этот комментарий честный ответ.

«Меня назвали в честь деда по маме Леонидом, а фамилия моего отца — Агутин», — заявил музыкант.

По словам артиста, у подлинности его имени есть тысяча свидетелей. Под этим именем он учился в школе, институте, служил в армии. Агутин призвал не верить желтой прессе и воспринимать все исключительно для развлечения.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше