В «чертовски вкусном» коктейле из «Криминального чтива» было не только молоко с мороженым — приготовить можно и дома (но дорого)

Молочный коктейль за пять долларов из «Криминального чтива» давно стал таким же культовым, как танец Умы Турман и Джона Траволты. Казалось бы, обычный ванильный милкшейк — чего там особенного? Но Квентин Тарантино даже здесь умудрился удивить
Официант уточняет у Мии, какой именно коктейль ей подать — «Martin and Lewis» или «Amos and Andy». Это не случайные слова, а намек на два знаменитых дуэта: Дина Мартина и Джерри Льюиса (оба белые) и шоу «Амос и Энди» (двое темнокожих актеров).
Иными словами — ванильный или шоколадный. Мия, как мы помним, выбирает классику — ваниль.
А теперь к самому больному: цена. В 1994-м пять долларов казались чем-то невероятным для молочного коктейля. Пересчитайте с поправкой на инфляцию и курс валют — получится больше шести фунтов или порядка семисот рублей. За стакан молока с мороженым!
Но кино умеет убеждать: стоит услышать восторженное «f***ing good shake» в исполнении Траволты, и рука сама тянется к меню.
Хотите повторить легендарный десерт? Запросто.
Ингредиенты (на 2 порции):
- 1 стручок ванили
- 500 мл жирного молока
- 100 мл сливок
- 1 ст. л. кленового сиропа
- 200 г качественного ванильного мороженого
- взбитые сливки и вишенка для подачи
Приготовление:
- Разрежьте стручок ванили, выскребите семена, залейте молоком и сливками, уберите в холодильник на ночь.
- Утром достаньте ваниль, молочную смесь перелейте в блендер, добавьте мороженое и сироп. Взбейте до шелковистой густоты.
- Разлейте по высоким бокалам, украсьте сливками и вишней.
И вот у вас в руках не просто коктейль, а маленький кусочек «Криминального чтива» — и уже неважно, сколько он стоит.
Ранее мы писали: Изначальная концовка «Криминального чтива» была максимально «тарантиновской»: режиссер поменял кровавый финал в распоследний момент