В «чертовски вкусном» коктейле из «Криминального чтива» было не только молоко с мороженым — приготовить можно и дома (но дорого)

22 сентября 2025 20:33
На ингредиентах сэкономить не получится.

Молочный коктейль за пять долларов из «Криминального чтива» давно стал таким же культовым, как танец Умы Турман и Джона Траволты. Казалось бы, обычный ванильный милкшейк — чего там особенного? Но Квентин Тарантино даже здесь умудрился удивить

Официант уточняет у Мии, какой именно коктейль ей подать — «Martin and Lewis» или «Amos and Andy». Это не случайные слова, а намек на два знаменитых дуэта: Дина Мартина и Джерри Льюиса (оба белые) и шоу «Амос и Энди» (двое темнокожих актеров).

Иными словами — ванильный или шоколадный. Мия, как мы помним, выбирает классику — ваниль.

А теперь к самому больному: цена. В 1994-м пять долларов казались чем-то невероятным для молочного коктейля. Пересчитайте с поправкой на инфляцию и курс валют — получится больше шести фунтов или порядка семисот рублей. За стакан молока с мороженым!

Но кино умеет убеждать: стоит услышать восторженное «f***ing good shake» в исполнении Траволты, и рука сама тянется к меню.

Хотите повторить легендарный десерт? Запросто.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • 1 стручок ванили
  • 500 мл жирного молока
  • 100 мл сливок
  • 1 ст. л. кленового сиропа
  • 200 г качественного ванильного мороженого
  • взбитые сливки и вишенка для подачи
Приготовление:

  1. Разрежьте стручок ванили, выскребите семена, залейте молоком и сливками, уберите в холодильник на ночь.
  2. Утром достаньте ваниль, молочную смесь перелейте в блендер, добавьте мороженое и сироп. Взбейте до шелковистой густоты.
  3. Разлейте по высоким бокалам, украсьте сливками и вишней.

И вот у вас в руках не просто коктейль, а маленький кусочек «Криминального чтива» — и уже неважно, сколько он стоит.

Фото: Кадр из фильма «Криминальное чтиво» (1994)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
