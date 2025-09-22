В «чертовски вкусном» коктейле из «Криминального чтива» было не только молоко с мороженым — приготовить можно и дома (но дорого)

Молочный коктейль за пять долларов из «Криминального чтива» давно стал таким же культовым, как танец Умы Турман и Джона Траволты. Казалось бы, обычный ванильный милкшейк — чего там особенного? Но Квентин Тарантино даже здесь умудрился удивить

Официант уточняет у Мии, какой именно коктейль ей подать — «Martin and Lewis» или «Amos and Andy». Это не случайные слова, а намек на два знаменитых дуэта: Дина Мартина и Джерри Льюиса (оба белые) и шоу «Амос и Энди» (двое темнокожих актеров).

Иными словами — ванильный или шоколадный. Мия, как мы помним, выбирает классику — ваниль.

А теперь к самому больному: цена. В 1994-м пять долларов казались чем-то невероятным для молочного коктейля. Пересчитайте с поправкой на инфляцию и курс валют — получится больше шести фунтов или порядка семисот рублей. За стакан молока с мороженым!

Но кино умеет убеждать: стоит услышать восторженное «f***ing good shake» в исполнении Траволты, и рука сама тянется к меню.

Хотите повторить легендарный десерт? Запросто.

Ингредиенты (на 2 порции):

1 стручок ванили

500 мл жирного молока

100 мл сливок

1 ст. л. кленового сиропа

200 г качественного ванильного мороженого

взбитые сливки и вишенка для подачи

Приготовление:

Разрежьте стручок ванили, выскребите семена, залейте молоком и сливками, уберите в холодильник на ночь. Утром достаньте ваниль, молочную смесь перелейте в блендер, добавьте мороженое и сироп. Взбейте до шелковистой густоты. Разлейте по высоким бокалам, украсьте сливками и вишней.

И вот у вас в руках не просто коктейль, а маленький кусочек «Криминального чтива» — и уже неважно, сколько он стоит.

Ранее мы писали: Изначальная концовка «Криминального чтива» была максимально «тарантиновской»: режиссер поменял кровавый финал в распоследний момент