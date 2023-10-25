«В черных трусах и с голыми ногами»: Андреева вышла на связь в неожиданном виде

За Екатериной Андреевой уже давно закрепилась слава нестареющей красавицы. Поклонники удивляются, что за 20 с лишним лет работы в эфире телеведущая практически не изменилась. Она по-прежнему появляется на экране с минимумом макияжа и простой укладкой, демонстрируя моложавый вид. А ведь Андреевой уже 57 лет.

Если в кадре звезда ТВ предпочитает лаконичные и строгие образы, то в обычной жизни может позволить себе модные эксперименты. И некоторые из них никак не вяжутся с ее возрастом. В этом убедились пользователей соцсетей, увидев новый снимок телеведущей.

Андреева вышла на связь с фолловерами, решив показать себя в неожиданном наряде. Она примерила белую футболку с изображением Мэрилин Монро, укороченную джинсовую куртку, а также прозрачную черную юбку, обнажающую длинные ноги. Кокетливый образ дополняли шортики, которые выглядели как нижнее белье. И этот факт смутил многих комментаторов.