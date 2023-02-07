В черном списке у фортуны: эти знаки Зодиака преследуют неудачи на каждом шагу

“Тридцать три несчастья”, - говорят о людях, которые постоянно попадают в какие-то переделки. Общественный транспорт уезжает прямо у них из-под носа, ключи и другие важные вещи теряются, а начальник приходит в кабинет с проверкой именно в то утро, когда они опаздывают. В чем причина такой невезучести? Астрологи считают, что во многом такая нелюбовь фортуны объясняется датой рождения. Некоторые знаки зодиака обречены на неудачи и несчастья.

Рак

Причиной неудач, которые буквально преследуют уроженцев водного знака, становится их доверчивость. Раки убеждены, что все люди друг другу братья, а потому до последнего надеются на чужую порядочность. К сожалению, их доверие то и дело разбивается о происки мошенников и прочих недобросовестных людей. Кроме того, представители знака бывают довольно импульсивными. Под влиянием эмоций они совершают порой необдуманные поступки, за которые потом долго и тяжело расплачиваются.

Дева

“У меня все хорошо”, - эти слова Дева повторяет себе и окружающим ежедневно, словно мантру или волшебное заклинание.

На самом же деле у представителей земного знака полным-полно разных проблем и забот, но разве они когда-нибудь в этом признаются? Дева скорее уж будет гордо тонуть, чем попросит кого-нибудь подать руку помощи. Однако в один не слишком прекрасный день негатив все равно возьмет верх, и тогда уроженцы знака рискуют заработать самый настоящий нервный срыв.

Стрелец

Стрельцы - обладатели горячего и необузданного нрава. Они поддаются импульсивному порыву и лишь потом включают голову. Неудивительно, что они то и дело оказываются главными героями каких-нибудь сомнительных историй. Чтобы перестать попадать в передряги, им необходимо научиться мыслить более рационально и трезво, просчитывать наперед даже малейшие шаги, если есть риск и вероятность остаться у разбитого корыта.

В обратном случае они так и будут наступать на грабли.

Рыбы

Водному знаку свойственны меланхоличность и депрессивный взгляд на мир. Рыбки принимают близко к сердцу каждую мелочь, а потом долго и мучительно обдумывают ее, не замечая, как мимо проходит все прекрасное. Они концентрируются на своих старых неудачах и тем самым притягивают новые. Чтобы избавиться от репутации неудачника, Рыбкам в первую очередь необходимо перестать думать так о самих себе.