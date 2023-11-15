В черном списке 3 имени: кто из звезд точно не появится на «Голубом огоньке-2024»

Новый год у многих ассоциируется с концертами, где участвуют главные звезды эстрады. В прежние времена на «Голубом огоньке» собирался весь бомонд, однако сейчас ряды артистов поредели. На главной киностудии страны уже начались съемки. В этом году «Огонек» обойдется без нескольких ярких участников.

Алла Пугачева колесит по миру в поисках нового дома: сначала певица осела в Израиле, потом перебралась на Кипр, а позже засветилась в Латвии. Не стоит ждать и Валерия Леонтьева. Долгое время артист не мог попасть в программу из-за эпатажного образа, а сейчас старается лишний раз не выезжать из США даже ради выгодных контрактов.

Лолита признавалась, что ее тошнит от подобного формата, поэтому знаменитость не собирается участвовать в ноябрьских съемках. Зато телезрители увидят других звезд: Алсу, Ларису Долину, Филиппа Киркорова, Диму Билана, Олега Газманова и других.