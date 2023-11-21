В черном платье: побледневшая Собчак отличилась на премьере сериала Богомолова

Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова в 2019 году. С тех пор эпатажная парочка находится в центре внимания общественности. Экс-кандидата в президенты то подозревают в беременности, то в расставании с мужем. Недавно супруги вместе пришли на премьеру сериала «Кеша должен умереть», снятого Богомоловым.

Однако внимание публики привлекла не сама драма о хитросплетениях семейной жизни, а внешний вид Ксении Анатольевны. На фоне загорелого супруга Собчак выглядела бледной как смерть. Усиливали это ощущение коричневые тени и блеклая помада, которые сделали лицо телеведущей еще более мрачным.

Звезда вышла в свет, облачившись во все черное. Удлиненный кожаный жакет, водолазка и юбка в пол — все было в одной цветовой гамме. Выбивались из «монашеского образа» разве что золотые пуговицы на пиджаке и мыски туфель, стилизованные под пальцы бронзовой статуи.