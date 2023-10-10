В черном платье: непохожая на себя Навка отличилась на свадьбе

Когда-то Татьяна Навка считалась одной из самых красивых женщин на льду. Олимпийская чемпионка и после завершения спортивной карьеры не сходит с телеэкранов, участвуя в многочисленных ледовых шоу. Звездная блондинка тщательно следит за собой. Правда, и у 48-летней красотки случаются модные промахи.

На днях фигурист-одиночник Максим Ковтун и пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова поженились. Пара сыграла свадьбу после пяти лет отношений. Заглянула на торжество и Навка. Правда, образ она выбрала крайне сомнительный.

Прославленная спортсменка надела черное платье в пол. Пользователи Сети нашли наряд слишком мрачным и неподходящим для такого радостного и светлого дня. К тому же многие отмечают, что лицо Татьяны Навки выглядит одутловато, как будто фигуристка недавно перенесла пластическую операцию.