«В чем тогда смысл?»: режиссер «Тайной комнаты» камня на камне не оставил от сериала «Гарри Поттер» — и все из-за Хагрида

Крис Коламбус, человек, который запустил «паровоз» поттерианы с первыми двумя фильмами, снова прошелся по грядущему сериалу HBO. И если раньше он дипломатично отмахивался, то теперь высказался куда прямее — и неожиданно уцепился за Хагрида.

В новом выпуске подкаста The Rest is Entertainment режиссер рассказал, что видел свежие кадры, где Ник Фрост ведет юного Гарри по Лондону. И заметил: костюм у нового Хагрида — точь-в-точь тот, что придумали дизайнеры еще для его фильмов.

«Часть меня подумала: в чем тогда смысл? Я думал, все — и костюмы, и детали — будет другим. А это снова то же самое», — признался Коламбус.

Впрочем, режиссер не только фыркал, но и немного умилялся:

«Очень лестно. Я же вижу — это именно та одежда, которую мы придумали. Это радует. Но и ощущение дежавю никуда не девается».

Отдельно Коламбус подчеркнул: ревновать к ремейку он точно не собирается, ведь он сделал свое дело, и гордится теми фильмами, а потому пора двигаться дальше.

«С франшизами у меня всегда так: снял и хватит. Так было с “Гремлинами”, так и с “Гарри Поттером”».

Правда, кое-чего он от HBO-версии все же ждет — появления Пивза. В его «Философском камне» сцены с полтергейстом отсняли, но компьютерная графика подвела, и эпизоды вырезали.

«Больше всего мне интересно — как они справятся с Пивзом. У нас был фантастический Рик Мэйалл, но персонажа мы так и не довели до ума».

Новый «Гарри Поттер» HBO выйдет в 2027-м. Авторы обещают куда более подробную и «верную» адаптацию романов, чем в кино. Но если верить Коламбусу, хотя бы один персонаж уже останется прежним — добродушный великан в старом добром тулупе.

