В чем причина любви к «голым» платьям: честного ответа стыдятся все звезды

Многие звезды шоу-бизнеса привлекают к себе внимание не только творческими успехами, но и откровенными нарядами. Блистать на красной ковровой дорожке, облачившись в голое платье, — обычное дело для известных красоток. Как оказалось, у такой любви к обнаженке есть довольно неприятное объяснение.

Причину вызывающего поведения селебрити порталу Wday раскрыл психолог Дмитрий Сорока. Эксперт отметил, что мода на пикантные образы появилась еще в прошлом столетии — достаточно вспомнить Мэрилин Монро и тот наряд, в котором она поздравила Джона Кеннеди с днем рождения.

По словам специалиста, звезды готовы на все, чтобы сохранить свою популярность. Для этого новых песен и ролей в кино недостаточно, поэтому приходится хайповать на собственном голом теле. Однако это лишь верхушка айсберга — истинные мотивы лежат совсем в другой плоскости.

Публично оголяться артисток заставляет желание оставаться молодыми и сексуальными. По уверению психолога, каждый раз, появляясь на публике в очередном дерзком аутфите, звезды доказывают сами себе, что есть еще порох в пороховницах, раз они решились на подобную авантюру. Вот только признаться в этом большинству из них попросту стыдно.