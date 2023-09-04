В чем мать родила: Плющенко ввел стриптиз в свои ледовые шоу

Еще во время выступлений на мировых чемпионатах фигурист Евгений Плющенко был известен своим «голым» костюмом. Он выходил на лед в специальном поролоновом наряде, который имитировал накачанные мышцы, и катался под песню Sex Bomb. Сегодня спортсмен давно переключился с соревнований на ледовые шоу, а оголяется уже по-настоящему.

Во время одного из выступлений Евгений выполнял вращения. Неожиданно номер стал эффектнее, чем планировалось: пуговицы на полупрозрачной рубашке фигуриста расстегнулись, и после пируэта Плющенко остался с оголенным торсом. Видео с выступления поделился сам олимпиец в социальных сетях.

Хотя такого развития событий не было в программе, зрители остались в восторге. Теперь фанатки спортсмена просят его сделать «стриптиз» постоянной частью программы.