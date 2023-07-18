В чем мать родила: голый Костюшкин покрасовался перед фанатками (фото)

Делать горячие фото не только женская слабость. Среди мужчин также есть любители похвастать идеальным телом. Например, Стас Костюшкин едва ли может пройти мимо зеркала, не запечатлев себя с оголенным торсом.

В соцсетях артиста множество снимков, на которых он хвастает накачанными мускулами, устраивая настоящее стриптиз-шоу. Есть среди пикантных кадров и такой, от которого у фанаток кружится голова. Перед камерой певец позировал в чем мать родила, и на такое решится не каждый мужчина.

Но Костюшкину стесняться точно нечего. Артист ведет здоровый образ жизни: он не имеет вредных привычек и постоянно пропадает в спортзале. Вот почему у звезды имеются шикарные кубики пресса.

Поклонницы завидуют жене исполнителя, которой досталась такая красота. И хоть музыкант часто дразнит представительниц прекрасного пола своим божественным телом, большего себе не позволяет. Костюшкин хранит верность любимой супруге Юлии и часто повторяет в интервью, что семья для него всегда на первом месте.