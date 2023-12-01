В «Человеке с бульвара Капуцинов» допустили грубую ошибку: после исправления стало только хуже

«Человек с бульвара Капуцинов» — одна из любимых комедий для многих россиян. Творение Аллы Суриковой вышло на экраны в 1987 году и покорило миллионы зрителей. Картина стала пародией на вестерны — истории о ковбоях на Диком Западе. Ленту называли лучшим фильмом о кино в уходящем XX веке.

Однако в бочке меда нашлась и ложка дегтя. Мало кто знает, какую досадную ошибку допустили создатели комедии. Оказывается, название картины ошибочное. В реальности никакого бульвара Капуцинов не существует. Фильм отсылает к бульвару Капуцинок, который находится в центре французской столицы.

В этом месте располагался один из крупнейших женских монастырей. Монахинь называли капуцинками из-за принадлежности к одноименному ордену. На бульваре показывали и первые в истории фильмы братьев Люмьер.

Спустя годы оплошность была исправлена. Появилось продолжение киноленты под названием «Человек с бульвара Капуцинок», однако публика не приняла эту пошлую и несмешную комедию.