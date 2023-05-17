В бритом дедушке красавца-певца не узнать: в 90-х о нем мечтала каждая

Андрей Державин считался одним из секс-символов 90-х. Высокий и статный зеленоглазый брюнет был мечтой всех российских женщин и девушек. Но поклонницы музыканта сильно удивятся, увидев, как он выглядит сейчас.

Пик популярности Державина пришелся на середину 90-х, когда он занялся сольной карьерой после ухода из группы «Сталкер». Его шлягеры «Чужая свадьба» и «Брат» просто «взрывали» отечественные хит-парады, а плакаты и фотографии с артистом продавались на каждом углу. Девушки души не чаяли в красавце и обвешивали его постерами свои спальни.

Однако после оглушительной популярности Андрея ждал резкий спад. Он перестал появляться на экране, что спровоцировало множество слухов и подозрений. Говорили, что Державин заболел, умер, ушел в монастырь... Но на самом деле артист продолжал писать музыку и саундтреки к кино, просто его деятельность перестала быть публичной.

Также Андрей стал больше времени уделять семье. Он давно женат на Елене Шахутдиновой, которая родила от певца двоих детей. Сегодня у Державина уже трое внуков. Сейчас в 59-летнем певце не узнать того видного юношу, которым он был когда-то. Андрей иссох, обзавелся лысиной и морщинами. Теперь он похож на старичка, а от вожделенного красавца остались одни воспоминания.