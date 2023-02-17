В «Бриллиантовой руке» снялась вся семья Никулина: никогда не догадаетесь, кто и кого играл

Для одной из сцен с сыном Никулина режиссеру пришлось пойти на хитрость.

Знаменитый актер воспользовался съемками комедии Гайдая, чтобы вывезти семью на Черное море. Приятное с полезным для советского кинематографа при этом удалось совместить не только ему.

Жена Никулина, цирковая артистка и актриса Татьяна Покровская, сыграла в «Бриллиантовой руке» эпизодическую роль экскурсовода, который водит «руссо туристо» по Стамбулу. А сыну Никулина Максиму досталась роль мальчика, который ходит по воде.

Партнером Максима Никулина в одной из самых комичных сцен фильма стал Андрей Миронов. Исполнитель роли Козодоева сначала принимает парня за святого, а потом дает ему смачный пинок. Этот эпизод снять удалось не сразу: Максим все время падал в воду раньше, чем следовало. Тогда Гайдай сказал Никулину-младшему, что его толкать больше не будут, а Миронова попросил пнуть юнца посильнее.

Сниматься в кино наследнику Никулина не понравилось: слишком много дублей и слишком много указаний от режиссера. Максим Никулин появился еще в одной небольшой роли в фильме «Точка, точка, запятая», а потом стал журналистом.