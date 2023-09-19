В «Бригаде» не показали: вот куда попал Белый после инсценировки смерти

Нашумевший сериал «Бригада» притянул к экранам миллионы зрителей, показав обратную сторону криминального мира девяностых. Но большинство зрителей даже не догадываются, что Саша Белый был вовсе не собирательным образом русского бандита. Прототипом этого персонажа стал реальный человек.

Авторитет Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр сколотил ОПГ еще в 80-х. В банде царили жесткая иерархия и порядок, как и в бригаде Саши Белого. Начав с нуля, мужчина добился высокого положения среди криминалитета, но вынужден был инсценировать свою смерть. На похоронах бандита гроб был закрытым, поэтому люди судачили, что бригадир ушел от правосудия.

На этом повествование «Бригады» обрывается, но реальная история Сильвестра оказалась еще драматичнее. Тимофеев продолжил свои криминальные дела уже за границей, где в конце концов угодил в тюрьму. В Сети ходят слухи, что бандит до сих пор отбывает срок в Израиле.