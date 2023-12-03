В «Брестской крепости» все же умудрились соврать: вот за что фильм недолюбливают историки

Большинство зрителей не любят современные отечественные фильмы о Второй мировой из-за сгущения красок и странных акцентов. Выделяется на общем фоне картина «Брестская крепость». Картина 2010 года с Андреем Мерзликиным и Павлом Деревянко в главных ролях была тепло принята и критиками, и широкой публикой.

Но нашлась в бочке меда и ложка дегтя. Профессиональные историки не могли не отметить явные исторические ошибки в военной драме. В киноленте Германию называют союзнической страной, но это не соответствует действительности. Перед вероломной атакой между государствами имелся пакт о ненападении, однако ни о каких совместных союзнических действиях не шло и речи.

Вопросы вызывает и сообщение о том, что майор Гаврилов — реальное историческое лицо — был репрессирован. На самом деле, как и многие другие военнопленные, майора вскоре восстановили в рядах Красной армии. Так что создатели сознательно исказили биографию героя.