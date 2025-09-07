В «Братстве кольца» был шпион Саурона? Толкиен делал его промахи очевидными, но все закрывали глаза — самый бесполезный персонаж

Когда вспоминаешь «Властелин колец», сразу представляешь харизматичных героев и их подвиги. Среди них был один персонаж, который вместо помощи своим друзьям чаще мешал им и по чистой случайности играл на руку Саурону.

Речь, конечно же, о Перегрине Туке, он же Пиппин — добродушном хоббите, который постоянно оказывался не в том месте и не в то время.

Шпион Саурона или просто разгильдяй

С самого начала Пиппин не отличался сильным духом. В походе он регулярно устраивал привалы, требуя второй завтрак, обед и перекусы, а заодно разводил костры, чтобы готовить еду — неудивительно, что Назгулы так быстро вышли на след хоббитов у Амон Сул, где Фродо получил рану, оставшуюся с ним на всю жизнь.

В таверне «Гарцующий пони», где всем нужно было сидеть тихо, Пиппин напился эля и во весь голос позвал Фродо по имени, чуть не выдав его врагам.

Когда же он оказался при дворе Дэнетора, то вопреки просьбе Гэндальфа рассказал наместнику о смерти Боромира, окончательно подкосив его рассудок и едва не погубив Фарамира вместе со всем Гондором.

Любопытство Пиппина тоже не раз оборачивалось бедой: он украл у Гэндальфа Палантир и, посмотрев в него, столкнулся взглядом с самим Сауроном — неизвестно, какие тайны успел выведать Темный Властелин, пока Гэндальф не оттолкнул хоббита от шара.

Его детская привычка «пошалить» чуть не стоила жизни всей команде: в Мории он бросил камень в колодец, звук разнесся по подземельям и выдал присутствие Братства оркам, а заодно привлек внимание Балрога, из-за которого погиб Гэндальф. В фильмах ему приписали еще и пробуждение Глубинного стража у ворот Мории, хотя в книгах это сделал Боромир.

Ну и не забудем о том, что Пиппин и Мерри спровоцировали нападение урук-хай в лесу, и Боромиру пришлось ценой собственной жизни спасать их. Словом, если в истории и был настоящий вредитель поневоле, то это именно господин Тук.

Бесполезен, но очарователен

И все же Пиппина нельзя назвать злодеем. Да, он юн, неопытен, несерьезен и часто ведет себя как ребёнок, но за ним стоят и важные поступки. Именно он оставил эльфийскую заколку, чтобы Арагорн мог выйти на след похищенных хоббитов. Именно он спас Фарамира, когда Дэнетор хотел сжечь его заживо. Именно он нашел раненого Мерри и позвал на помощь. Эти моменты нельзя списывать со счетов.

Тем не менее, если сравнивать его КПД с остальными героями, то рядом с Арагорном, Сэмом или даже Мерри Пиппин, конечно, сильно отстает. Но Толкиен с большой любовью описывал этого персонажа, так что без него существование саги уже немыслимо.

