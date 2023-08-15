В ближайшее время: дочь Заворотнюк готовится стать мамой

Она честно рассказала подписчикам в соцсетях о своей важной роли.

В семье Анастасии Заворотнюк ожидается очень радостное событие. Новостью поделилась в соцсетях наследница актрисы Анна. По словам модели, совсем скоро она сможет испытать радость материнства, что будет для нее первым подобным опытом.

Близкая подруга попросила Заворотнюк принять участие в важном таинстве. Она выбрала Анну крестной матерью для своей дочки. Процедура предполагала обязательное собеседование в церкви, которое и собиралась посетить молодая актриса.

«Еду к батюшке, он и решит, могу ли я стать крестной. Это очень волнительно, у меня такое впервые», — призналась Анна в соцсетях.

Получается, что так или иначе семья «прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк станет больше. А это несомненно хорошая новость для тяжелобольной актрисы.

Что же касается потенциальных внуков, то пока Анна не торопится обрадовать мать пополнением. В прошлом году девушка вышла замуж за бизнесмена, с которым долго встречалась до брака. Они познакомились в Нью-Йорке.