В бизнесе им не место: эти знаки Зодиака "прогорят", едва начав свое дело

Начинать свой бизнес с нуля всегда рискованно и волнительно, но когда звезды сходятся удачно, все затраченные усилия и средства возвращаются стократ. Кажется, что в современном мире предпринимателем может стать любой желающий. На самом деле, конечно, открыть свое дело и удержаться при этом на плаву сможет далеко не всякий человек. Астрологи перечислили три знака зодиака, которые не станут великими бизнесменами - у них отсутствуют необходимые для этого качества.

Рак

Представители водного знака славятся своей неуверенностью в себе. После окончания института они торопятся занять рабочее место, где угодно, лишь бы по специальности, и готовы сидеть на этой должности до самой пенсии. Сама мысль о том, чтобы сменить вектор, найти другую работу, и, о ужас, больше зарабатывать, для Рака - нечто невозможное.

Этот знак слишком нерешителен для того, чтобы вести собственный бизнес.

Когда Рак представляет себе, сколько ответственности необходимо взвалить на свои плечи, ему становится не по себе. Уж лучше он будет довольствоваться своей скромной должностью, сидеть в уголке и не отсвечивать. Выход из зоны комфорта для него дикий стресс.

Весы

Несмотря на то, что у Весов есть небольшой потенциал для того, чтобы открыть собственное дело, они не торопятся заниматься этим. Уроженцы воздушного знака хорошо чувствуют модные тренды и могли бы создать десяток стартапов, но они не лидеры по своей натуре. Лучше всего Весы чувствуют себя в роли исполнителя, а не руководителя.

Как только на плечи этого знака ложится хотя бы небольшая ответственность, он начинает паниковать.

Мозг Весов мгновенно впадает в ступор, все гениальные идеи замораживаются. В таком состоянии мнительные уроженцы знака способны довести себя до нервного срыва. В общем, лучше им оставаться на своем месте и блестяще справляться с привычными обязанностями.

Рыбы

Хорошая интуиция помогает Рыбкам держаться на плаву и двигаться в нужном направлении, успешно избегая подводных камней. Однако этого недостаточно для того, чтобы вести свой бизнес. Представители водного знака слишком нерешительны и медлительны, пока они будут размышлять, время уйдет и отличная идея канет в небытие.

Рыбам не хватает смелости, а порой и дерзости для того, чтобы двигаться вперед самостоятельно.

Им постоянно нужен рядом человек, который будет направлять и помогать, подсказывать, и, по сути, руководить. Представители знака могут мечтать о собственном деле, но дальше грез дело не продвинется.