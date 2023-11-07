В бикини перед туристами: Лолита показала первое выступление особенной дочери

Лолита Милявская была со многими мужчинами: за плечами эпатажной певицы пять браков и немало громких романов. Однако дочь у исполнительницы всего одна. Ева появилась на свет в 1998 году. Поклонники были уверены, что отцом девочки является Александр Цекало. Но позже выяснилось, что Лолита родила от другого мужчины.

Малышка появилась на свет с особенностями. С детства ей нужен был особый уход, который крошке обеспечивала не мама, а бабушка. Тем не менее артистка не забывает о своей дочке и часто вспоминает о ней в социальных сетях. 3 ноября исполнительница хита «На „Титанике“» трогательно поздравила наследницу с днем рождения.

Лолита поделилась архивными кадрами, на которых Ева поет песню Леонида Агутина «Ай-яй-яй». Девочка запечатлена в купальнике у бассейна. Вероятнее всего, семья наслаждалась отдыхом на одном из зарубежных курортов. За кадром мама активно поддерживала дочку, которой с трудом давались слова хита.