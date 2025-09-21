В «Бэтмене 2» появится уникальный злодей, которого не было даже у Нолана: Ривз не называет имя, но Паттинсон «спалил» контору

Мэтт Ривз, создатель мрачного и атмосферного «Бэтмена» (2022), разжег огонь фанатских теорий. В подкасте Happy Sad Confused он подтвердил, что главный антагонист сиквела — это персонаж, которого еще никогда не показывали в полнометражном кино, и чья судьба напрямую связана с трагическим прошлым Брюса Уэйна.

Это сразу отсекает всех привычных злодеев вроде Джокера, Харви Дента или Пингвина (они уже были у Кристофера Нолана или в старом кино). Кого же тогда может выбрать Ривз?

Давайте вспомним, кто из знаковых врагов Бэтмена до сих пор обходил стороной большой экран. А затем выясним, что обо всем этом думает Роберт Паттинсон.

1. Хаш

Вроде бы логично всплывает первым. Детский друг Брюса, завистник, хирург и манипулятор. В кино еще не появлялся — максимум мелькал намеком в сериале «Готэм».

Для стиля Ривза идеально: реалистичный, психологически жесткий, связан с прошлым Уэйна напрямую.

2. Суд Сов

Секретное общество Готэма, управляющее городом из тени. В кино еще ни разу не показано (только сериалы!), хотя фанаты давно ждут.

Это отличная почва для детективного нуара: скрытые кланы, убийцы-«когти», и раскрытие того, что Готэм никогда не принадлежал Бэтмену.

3. Профессор Пиг

Один из самых жутких и реально «земных» злодеев. Психопат-хирург, навязчиво переделывающий людей в «кукол» с масками. Его жесткий реализм и психологический ужас идеально легли бы на атмосферу фильма Ривза.

4. Анарки/Анархия

Юный радикал-анархист, который борется против системы. Такой «идеологический» антагонист отлично подхватил бы линию с коррупцией и социальным разрывом, заданную в первой части. Киношного воплощения еще не было.

5. Календарный человек

Не так прост, как кажется. В комиксах он мрачный, почти серийный убийца с ритуальными преступлениями по праздникам. В «Долгом Хэллоуине» он играет важную роль как манипулятор.

В кино его использовали максимум в камео («Отряд самоубийц» 2021 года), но полноценного образа не было — а просится ведь!

6. Доктор Хьюго Стрэндж

Один из первых врагов Бэтмена в комиксах. Психиатр, одержимый Уэйном и тем, чтобы «понять» Бэтмена, разоблачить его и использовать как оружие.

В кино ни разу не появлялся — только в анимации, сериалах и играх. Для линии с психикой Брюса — идеальная находка.

7. Вентрилоквист/Чревовещатель

Звучит безумно, но именно поэтому это может сработать. Вентрилоквист — шизофреничный гангстер, который «разговаривает» через свою куклу-манекена по имени Лицо со шрамом. В комиксах это по-настоящему жуткий и трагичный персонаж.

Это очень рискованный и «нишевый» злодей. Но Ривз уже показал, что не боится брать второстепенных врагов (как Кармайн Фальконе) и делать их центральными.

В умелых руках Вентрилоквист может стать самым пугающим и запоминающимся злодеем со времен Джокера Леджера.

Чего хочет Паттинсон?

Еще в 2022 году актер открыто делился с Den of Geek своими пожеланиям и ожиданиями. Роберт заявлял, что мечтает увидеть в сиквеле именно Суд Сов — тайную и древнюю организацию, столетиями управлявшую преступным миром Готэма из тени.

По его мнению, их мистическая хоррор-эстетика идеально впишется в мрачный мир Ривза.

Кроме того, Паттинсон упомянул и Календарного человека из знаковой арки «Долгий Хэллоуин», отметив его потенциал для создания напряженного психологического триллера.

