В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп

Трагикомедия Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» стала одним из самых популярных фильмов в советском кинопрокате. Зрители пересматривают его из года в год, с каждым разом обнаруживая что-то новое, в том числе и ляпы.

Хотя большинство из огрехов картины можно легко не заметить и закрыть на них глаза, одну ошибку для такого режиссера как Рязанов посчитали непростительной. Речь идет о номерных знаках на угоняемых героем автомобилях.

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К примеру, на машине Семицветова при угоне виднеются номера «49-04», затем Деточкин меняет их на «82-15», но проходит несколько минут и на трассе при задержании номера на угнанном авто становятся прежними. А спустя кадр вновь меняются. Подобная путаница происходит на протяжении всего фильма.

Преданные поклонники Рязанова и такой ляп не посчитали критичным, посоветовав дотошным зрителям наслаждаться кино, а не тратить время на поиски недостатков: