В «Белорусском вокзале» снялся только один настоящий фронтовик: как так вышло

Драма «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова стала одним из главных военных фильмов, выпущенных в СССР. Картину хвалили за реалистичный сюжет, правдоподобную игру актеров и душевную историю. Однако мало кто догадывался, что Смирнову удалось подобрать для своего фильма таких артистов, которые не участвовали в событиях Великой Отечественной войны.

Как оказалось, три фронтовых друга из четырех на самом деле не воевали. Так, Алексей Глазырин мечтал защищать родину, но из-за порока сердца не смог попасть на фронт. Не прошел медицинскую комиссию и Всеволод Сафонов. Он специально окончил авиационный техникум, но врачи не взяли его на службу. А Евгений Леонов к началу войны даже не встретил свое 15-летие. Поэтому не мог оказаться на фронте и переживал четыре тяжелых года в Москве со своими родными.

Единственным, кто служил в тот период, был Анатолий Папанов. На войне он потерял два пальца и уже в 42-м году вернулся в тыл, а после поступил в ГИТИС и стал прославленным артистом.