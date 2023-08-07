В беде не бросят: мужчины с этими именами - лучшие друзьями

В детстве мы пели песни про настоящих, верных друзей, смотрели художественные фильмы и читали книги, герои которых были поистине “не разлей вода”. В реальности с поисками друга на всю жизнь немного сложнее. По мнению экспертов в области эзотерики, распознать самых преданных приятелей можно… по имени. Рассказываем, на обладателей каких мужских имен всегда можно положиться - они не подведут и никогда не оставят в сложной ситуации.

Андрей

“Хороший ты парень, Андрей”, - так и хочется сказать обладателю имени, стоит узнать его получше.

Так почему бы и нет? Доброе слово, как известно, и кошке приятно, а Андрей к тому же полностью заслужил похвалу. Ведь этот мужчина может по праву претендовать на звание самого отзывчивого, заботливого и внимательного друга.

Обладателя этого имени не нужно звать на помощь, когда это необходимо - он сам каким-то удивительным образом почувствует неладное и примчится на выручку. А еще Андрей обладает исключительным чувством юмора. Его шутки не обидные, а душевные, теплые, способные поднять настроение при любых обстоятельствах.

Владислав

Если вы находитесь в поисках преданного друга, то стоит обратить внимание на мужчину по имени Владислав. Это добрейшей души человек, причем очень благородный и тонко чувствующий. По одному слову и взгляду он может понять, что у друга что-то случилось, и мягко расспросить его о произошедшем.

“Настоящий джентльмен”, - так можно коротко охарактеризовать обладателя этого имени.

Он не лезет в чужую жизнь, ведет себя очень тактично и мягко, но при этом всегда оказывается рядом в нужный момент. Владиславу как будто бы чутье подсказывает, когда близкие нуждаются в его помощи - или его посылают высшие силы?

Станислав

“Надежный, как скала”, - это можно смело сказать про Станислава.

Обладатель этого имени верен своим друзьям и любимой женщине. Если бы ему предложили все золото этого мира в обмен на предательство близких людей, он бы без лишний раздумий отказался. Никакие сокровища не способны заменить ему искренних чувств.

Станислав никогда не оставит своего друга в беде. В экстремальной ситуации он остается спокойным, уверенным в себе, на ходу придумывает планы спасения. Друзья говорят об этом мужчине, что с ним можно смело ходить в разведку - он всегда готов подставить крепкое дружеское плечо и помочь разобраться со сложными проблемами.