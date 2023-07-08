В бабуле из «Улиц разбитых фонарей» красавицу не признали: по ней сходил с ума весь СССР

На рубеже 90-х и 00-х в российском кино стал особенно популярен сериальный жанр. Режиссеры штамповали проекты за проектами, что позволило давно забытым советским актерам немного реанимировать карьеру.

В их числе оказалась Жанна Сухопольская, которая не раз появлялась в главном сериальном хите того времени «Улицы разбитых фонарей». Здесь она исполняли три разных, но похожих роли: бабули, Ильиничны и Егоровны.

Однако зрители не узнали в этих старушках звезду советского кино. Сухопольская активно снималась в 50-е, 60-е и 70-е годы. Артистку можно увидеть в картинах «Старик Хоттабыч», «Четверо», «Зимнее утро», «Зайчик» и в других лентах.

В молодости Жанна Александровна была редкой красавицей: роскошные волосы, выразительные глаза, точеные черты лица. Неудивительно, что Сухопольскую обожал весь СССР за ее талант и фактуру.

Личная жизнь артистки сначала складывалась удачно. Она вышла замуж за актера Юрия Дедовича, от которого родила сына Алексея. Однако брак рухнул из-за измены мужа. На этом страдания Сухопольской не кончились. Когда Алексею было 25 лет, он попал в аварию и погиб. Самой актрисы не стало в 87 лет.