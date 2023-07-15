В Австралии родился мальчик-шарпей: не поверите, что с ним стало спустя 30 лет

Том Теннант родился в Австралии в 1993 году. Его мать проходила все необходимые обследования, которые показывали, что ребенок здоров. Небольшие отклонения были видны на УЗИ, но такого никто не ожидал: малыш родился весь в складках кожи и напоминал щенка шарпея. На нем было столько кожи, что хватило бы на шестилетнего ребенка.

В шоке были не только родители Тома, но и врачи. Никаких вариантов лечения они предложить не могли. После нескольких месяцев исследований оказалось, что в коже малыша в сотню раз больше гиалуроновой кислоты, чем должно быть. Медики разводили руками: оставалось только надеяться, что с возрастом аномалия исчезнет сама собой.

Сегодня малышу-шарпею уже 30 лет, и он вырос совершенно нормальным парнем. Как и предполагали врачи, по мере роста Том понемногу «догонял» свою кожу и стал выглядеть как обычный ребенок.

Поначалу его избегали сверстники, а мамы на детских площадках не позволяли Тому играть со своими детьми. К счастью, это осталось в прошлом. Том живет обычной жизнью и женился на девушке, которую называет любовью всей своей жизни.