В августе 2023 года в любви повезет далеко не всем: узнайте, что для вас готовит Вселенная

Последний месяц лета будет богат на любовные приключения. Но счастье в личной жизни ждет далеко не всех знаков зодиака. Узнайте, окажетесь ли вы среди тех, кому повезет любить и быть любимым.

Овен

Отличный месяц для того, чтобы полностью посвятить его семье. Если отношения с близкими напряженные, то разговор по душам поможет все наладить. А те, кто пока свободен, с огромной долей вероятности встретят свою вторую половину. Но звезды советуют не ожидать слишком многого от партнера, чтобы в будущем не испытать чувство разочарования.

Телец

Глобальных перемен на личном фронте не предвидится. Холостяки продолжат получать удовольствие от своей свободы, а семейные пары будут наслаждаться стабильностью в отношениях. Но есть одно но. В этом месяце «бывшие» так и норовят к вам вернуться.

Лучше раз и навсегда закрыть дверь в прошлое, ведь это кино вы уже смотрели.

Близнецы

Вы будете сосредоточены на карьере и саморазвитии, а личная жизнь отойдет на второй план. Одиночки заведут новые знакомства чуть позже, а пока могут спокойно заниматься рабочими делами. Отношения тех, кто уже состоит в паре, могут перейти на новый уровень.

Рак

Сейчас самое время для романтики и свиданий. Лучше всего проводить время с любимым человеком на природе. Это поможет укрепить отношения и восстановить силы. А те, кто состоят в паре не так давно, могут увидеть своего партнера с другой, неожиданной стороны.

Лев

Вы сможете оставить в прошлом давно изжившие себя отношения и наслаждаться новой любовной связью. Вам удастся, наконец, понять, чего именно вы ждете от отношений.

Звезды советуют вам больше интересоваться своим партнером — это поможет сохранить страсть и чувства друг к другу.

Дева

Ваши чувства пройдут нехилую проверку на прочность. Найти выход из кризиса получится только совместными усилиями. Сядьте с возлюбленным за стол переговоров, и вы обязательно придете к компромиссу. А тот, кто пока одинок, может найти свою любовь на работе.

Весы

В этом месяце не стоит ставить штамп в паспорте. Составление и заключение брачного контракта также стоит отложить на потом. В общении с возлюбленным будьте сдержаны. Избегайте накала страстей и подбирайте слова, иначе усугубления конфликта не избежать. Звезды советуют проводить больше времени не только вдвоем, но и с друзьями.

Скорпион

Вас может настигнуть чувство разочарования и неудовлетворенности существующими отношениями. Чтобы не наломать дров, постарайтесь укрепить эмоциональную связь с вашим партнером. Например, можно вдвоем посетить психолога или отправиться в путешествие. Те, кто пока одинок, почувствуют к себе интерес, но, увы, ответить взаимностью на чужие чувства не смогут.

Стрелец

Одинокие, наконец, встретят свою любовь, а несвободные в полной мере ощутят, как давно угасшая страсть возвращается в отношения. Вас ждет конфетно-букетный период: будет много свиданий и подарков.

Не отказывайтесь от совместных путешествий и как можно больше говорите по душам, чтобы сблизиться еще сильнее.

Козерог

Вы рискуете нарваться на большие проблемы в отношениях. Чтобы не допустить этого, придется раскрыть перед партнером все карты. Сейчас не время что-то утаивать и кривить душой: будьте максимально откровенны, ищите компромисс. Одиноким людям звезды советуют чаще проводить время вне дома и не зацикливаться на работе, чтобы встретить вторую половинку.

Водолей

Вас поглотят рабочие вопросы и домашние хлопоты. В личной жизни звезды советуют ценить то, что имеете, и как можно больше заботиться о своем партнере. Кому-то захочется вернуть бывшие отношения, а свободные представители знака позволят себе мимолетную интрижку без продолжения.

Рыбы

В личной жизни сейчас лучше сбавить темпы. Не спешите сближаться с новыми партнерами: пока лучше держать дистанцию. Для семейных пар месяц будет трудным — конфликты не заставят себя ждать.