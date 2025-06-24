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В «Атаке титанов» есть один лишний персонаж: для сюжета важен, но в аниме его быть не должно

24 июня 2025 12:48
Леви и Эрвин

Выбивается из жанра сенэнов. 

В «Атаке титанов» есть сцена, которую трудно забыть. Главнокомандующий Эрвин Смит — побитый как собака и с глазами человека, который понял, что правды ему не узнать, поднимается в седло, смотрит на бойцов и кричит: «Умрите!» — не обещая ни победы, ни спасения. И за ним идут на верную погибель.

Сцена, которая нетипична для сенэнов

Это нетипично, даже для жестокой «Атаки титанов». А для аниме в целом — почти немыслимо. Здесь принято, чтобы лидер был либо идеализирован, либо сломан.

В «Атаке титанов» есть один лишний персонаж: для сюжета важен, но в аниме его быть не должно

Эрвин — ни то, ни другое. Он рационален, спокоен, он пользуется людьми, как ресурсом, и не скрывает этого. Но ты всё равно хочешь ему верить. Даже когда он отправляет тебя в лобовую на Титана размером с девятиэтажку.

Уникальность Эрвина Смита

Он не великолепный воин, не гений, а человек, у которого нет сверхспособностей. У него есть только одна сила: убеждать других умереть за то, во что он сам до конца не уверен. В других аниме таким обычно отдают роль злодея. Или, на худой конец, отца главного героя.

В «Атаке титанов» есть один лишний персонаж: для сюжета важен, но в аниме его быть не должно

Но Хадзимэ Исаяма дал Эрвину много экранного времени, целые эпизоды, судьбу и трагедию настоящего героя. В момент выбора — жить ради своей мечты или умереть ради чужой — Эрвин выбрал второе. И сделал это не как классический анимешный персонаж, а как античный трагический герой.

Поэтому Эрвин — сбой в системе. Его фигура слишком взрослая для подросткового жанра, слишком честная для мира, где добро всегда побеждает, и слишком сложная для клишированного архетипа «мудрого лидера». Он не должен был существовать в аниме, но стал его неотъемлемой частью.

4 000 000 000 часов на троих: в топ-3 самых популярных аниме в истории неочевидный лидер — хотя цифры говорят об обратном.

Фото: Кадр из сериала «Атака титанов»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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