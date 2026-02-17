Оповещения от Киноафиши
В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки

В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки

17 февраля 2026 09:52
В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки

Даже если бросили сериал, они все равно запомнились.

Двадцать сезонов, 455 серий, сотни операций и миллионы разбитых сердец — «Анатомия страсти» давно стала чем-то большим, чем просто медицинским сериалом. За эти годы Шонда Раймс научила зрителей плакать навзрыд, влюбляться в пациентов, которые не доживут до титров, и ненавидеть создателей за клиффхэнгеры.

Если вы хотите пересмотреть самое лучшее — вот гид по эпизодам, которые по версии издания CBR считаются эталонными.

2 сезон, 16–17 серии: «Это конец света» / «Как мы его знаем»

Бомба в груди пациента, роды Бейли прямо в больнице — и Мередит, которая в отчаянном шаге заменяет Ханну, чтобы спасти всех. Двухсерийный кошмар, после которого напряжение в сериале уже почти никогда не падало.

2 сезон, 27 серия: «Теряя веру»

Финал второго сезона ударил наотмашь. Денни умирает от инсульта прямо в лифте, а Иззи натыкается на его тело. Именно тогда впервые зазвучала Chasing Cars, и с тех пор эта песня навсегда приклеилась к сериалу.

5 сезон, 24 серия: «Сейчас или никогда»

Финал пятого сезона оставил в подвешенном состоянии всех. Джордж О’Мэлли — тот самый «007» — пишет на ладони Мередит цифры перед смертью. Иззи впадает в кому. И финальный кадр: лифт открывается, а там Джордж в военной форме.

В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки

6 сезон, 23–24 серии: «Святилище» / «Смерть и все его друзья»

Гэри Кларк, потерявший жену, пришел мстить хирургам. Двухсерийная бойня до сих пор считается самой тяжелой в истории: Дерек истекает кровью на полу, Кристина оперирует под дулом пистолета, второстепенные персонажи гибнут один за другим.

15 сезон, 19 серия: «Молчание все эти годы»

Здесь нет массовых жертв, но эмпаты все равно рыдали как в последний раз. Женщины больницы выстраиваются в коридоре, провожая на операцию пациентку, пережившую насилие. Один из самых сильных эпизодов поздних сезонов.

Эти эпизоды — как старые друзья, к которым возвращаешься снова и снова. Включите любую — и через пять минут вы снова в Сиэтле, с Мередит и Кристиной. И плевать, что знаете все наизусть.

Фото: Кадры из сериала «Анатомия страсти»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Написать отзыв
