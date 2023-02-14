В Америке за такое сажают: на что согласилась первая красавица СССР ради славы

Наталья Фатеева входит в число самых красивых и ярких актрис советского кино. Между тем артистке так и не удалось в полной мере раскрыть свой драматический талант. Всему виной стали проделки режиссеров.

Многие киноделы ценили знаменитость именно за привлекательную внешность. Доходило до того, что если постановщик понимал, что его картина откровенно слабая, то звал на главную роль именно Фатееву. Умысел был предельно прост: красота звезды экрана отвлекала зрителя от слабого сюжета и других явных недостатков ленты.

В Америке за подобное сажают, однако Наталья Николаевна ради славы и народной любви соглашалась на то, чтобы ее внешностью «вытягивали» довольно посредственные проекты. Впрочем, популярная артистка была готова далеко не на все. Фатеева вполне могла отказаться от роли, если она противоречила ее этическим соображениям.