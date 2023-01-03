В Америке влачит жалкое существование: до чего нищета довела красавицу СССР (фото)

Советские зрители узнали красавицу Ольгу Прохорову в 1970-е годы. Актриса сыграла Ульяну в картине «Емельян Пугачев» и Машу в ленте «Полынь — трава горькая». Но ее популярность быстро пошла на спад, ведь карьере она предпочла личную жизнь. В 1984 году Ольга вслед за мужем переехала в Канаду. Поначалу жизнь за рубежом ей очень нравилась: она снималась на местной киностудии и даже была довольно известной артисткой.

Но в 1990-е годы Ольга решила переквалифицироваться в сценаристы. Она развелась и вложила накопления в свой проект, который поехала представлять в Америку. Но Прохорова «прогорела». Чтобы зарабатывать на жизнь, она трудилась то переводчицей, то распространителем косметики.

Сейчас 74-летняя актриса влачит жалкое существование в США, что и продемонстрировали в программе «Ты не поверишь!». После двух инфарктов она едва оправилась и теперь живет на пенсию по инвалидности. Тех 900 долларов, которые получает Прохорова, не хватает на оплату квартиры — ей приходится делить жилье с арендатором-белорусом. Оставшаяся в нищете актриса мечтает вернуться в Москву, но у нее там даже не осталось родственников, которые могли бы помочь с переездом.