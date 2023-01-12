В Америке нашли второго Прохора Шаляпина: его карьере можно позавидовать

Пользователи Сети обожают находить забавные сходства между самыми разными звездами. Так, поклонники Прохора Шаляпина обнаружили его точную американскую копию. Речь идет об актере по имени Коул Спроус. Его можно легко спутать с нашим артистом, а на некоторых фотографиях они выглядят совершенно одинаково — те же мягкие черты лица, обворожительная улыбка и взгляд с прищуром.

Только, в отличие от нашего Прохора, у Спроуса все в порядке с репутацией. Он не соблазняет старушек и не придумывает себе альтернативную биографию. Коул начал сниматься в кино еще с ранних лет, а в нулевых появился в сериалах «Друзья» и «Ханна Монтана». На его счету множество наград и номинаций в категории «Лучший актер».

Сегодня 30-летний Спроус продолжает активно сниматься в кино и остается востребованным. Его российская копия тем временем уже много лет не вылезает из скандалов и до сих пор продолжает эпатировать публику. А подробности личной жизни Шаляпина по-прежнему остаются лакомым кусочком для таблоидов.