В Америке над такими издеваются: иностранец разнес дом Аллегровой

Над интерьерами знаменитостей отечественного шоу-бизнеса смеются как сами россияне, так и иностранцы. От одного из них досталось Ирине Аллегровой, Николаю Баскову и Анастасии Волочковой.

Ирину Александровну укорили за страсть к звериным принтам как в одежде, так и в дизайне особняка:

«Когда люди носят леопардовое, мы так издеваемся над этим в Америке, потому что этот принт — самое убогое, что может быть на свете. У нее все не то что убого, просто старомодно и некрасиво. Выглядит как конец 80-х — начало 90-х в США».

Апартаменты Баскова тоже показались американцу скучными: сервант с посудой, батарею старого образца, ламбрекены и позолоту он лаконично описал «бабушкиным» стилем. Нечто похожее он увидел и в доме Волочковой, один взгляд на который породил у иностранца вопрос: