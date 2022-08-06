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Киноафиша Статьи В Америке над такими издеваются: иностранец разнес дом Аллегровой

В Америке над такими издеваются: иностранец разнес дом Аллегровой

6 августа 2022 14:40
В Америке над такими издеваются: иностранец разнес дом Аллегровой

Российские звезды, по мнению некоторых, застряли в прошлом веке.

Над интерьерами знаменитостей отечественного шоу-бизнеса смеются как сами россияне, так и иностранцы. От одного из них досталось Ирине Аллегровой, Николаю Баскову и Анастасии Волочковой.

Ирину Александровну укорили за страсть к звериным принтам как в одежде, так и в дизайне особняка:

«Когда люди носят леопардовое, мы так издеваемся над этим в Америке, потому что этот принт — самое убогое, что может быть на свете. У нее все не то что убого, просто старомодно и некрасиво. Выглядит как конец 80-х — начало 90-х в США».

Апартаменты Баскова тоже показались американцу скучными: сервант с посудой, батарею старого образца, ламбрекены и позолоту он лаконично описал «бабушкиным» стилем. Нечто похожее он увидел и в доме Волочковой, один взгляд на который породил у иностранца вопрос:

«У всех русских людей просто такое желание стать царем?».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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