В Америке мечту Савелия Крамарова растоптали: лучше бы остался на родине

Савелия Крамарова можно назвать жертвой манящей «голливудской мечты». Актер перебрался в Штаты в начале 80-х, но не снискал там успеха. Многие даже уверены, что Крамаров прожил бы намного дольше, если бы остался на родине.

За океаном Савелий Викторович с головой погрузился в ЗОЖ. Кумиром актера стал американец Пол Брэгг, который культивировал спорт, лечебное голодание и альтернативную медицину. Крамаров заразился его идеями, хотя у «гуру» была довольно спорная репутация. Артист верил, что, следуя практикам, он доживет аж до 120 лет. Но судьба отвела ему ровно половину этого срока.

Крамаров неукоснительно следовал своей системе. Он занимался спортом, питался только натуральными продуктами и пил лечебные отвары. Когда актеру было 60 лет, ему стали мучить боли в животе. Оказалось, что у Крамарова рак кишечника. Спасти жизнь Савелия Викторовича не удалось.

Поклонники уверены, что причиной преждевременной смерти актера стали нервы. В США Крамаров довольствовался небольшими ролями в кино, и о славе уже не приходилось мечтать. А в СССР после «предательства» его не ждали. Актер мог не выдержать этого стресса, поэтому организм дал страшный сбой.