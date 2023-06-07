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В американском блокбастере засветился беглец из СССР: его заметил не каждый

7 июня 2023 18:30
В американском блокбастере засветился беглец из СССР: его заметил не каждый

Его амбиции были слишком большими.

Благодаря яркой эпизодической роли забавного рыжеволосого ученика из «Большой перемены» советский зритель узнал о талантливом актере Илье Баскине. После этого в фильмографии начинающего артиста появилась еще пара успешных проектов, но режиссеры никогда не рассматривали его в качестве главного героя.

Амбиции юноши были велики, и он не хотел мириться с положением вечно второй скрипки. Поэтому вскоре актер бежал в США. Однако и за океаном удача ему не улыбнулась. Он устроился на работу в ресторан, хотя с трудом говорил на английском. Параллельно артист пытался заполучить хоть какую-нибудь роль и в итоге добился своего. Но за границей, как и на родине, ему не доверяли играть на ведущих позициях.

В американском блокбастере засветился беглец из СССР: его заметил не каждый

Впрочем, Баскин продолжал сниматься в кино и засветился в нескольких крупных голливудских блокбастерах. В том числе его можно увидеть в супергеройском фильме «Человек-паук 2», где он сыграл лишь владельца дома, в котором жил главный герой. Но заметят актера лишь самые внимательные зрители.

Фото: кадр из фильмов «Человек-Паук 2» (2004) и «Человек-Паук 3» (2007)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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