В американском блокбастере засветился беглец из СССР: его заметил не каждый

Благодаря яркой эпизодической роли забавного рыжеволосого ученика из «Большой перемены» советский зритель узнал о талантливом актере Илье Баскине. После этого в фильмографии начинающего артиста появилась еще пара успешных проектов, но режиссеры никогда не рассматривали его в качестве главного героя.

Амбиции юноши были велики, и он не хотел мириться с положением вечно второй скрипки. Поэтому вскоре актер бежал в США. Однако и за океаном удача ему не улыбнулась. Он устроился на работу в ресторан, хотя с трудом говорил на английском. Параллельно артист пытался заполучить хоть какую-нибудь роль и в итоге добился своего. Но за границей, как и на родине, ему не доверяли играть на ведущих позициях.

Впрочем, Баскин продолжал сниматься в кино и засветился в нескольких крупных голливудских блокбастерах. В том числе его можно увидеть в супергеройском фильме «Человек-паук 2», где он сыграл лишь владельца дома, в котором жил главный герой. Но заметят актера лишь самые внимательные зрители.