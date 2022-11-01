В актерство путь закрыт: почему Ольга Дроздова ушла из кино на пике славы

Ольга Дроздова на протяжении 30 лет была предана театру «Современник», на сцену которого она вышла сразу после окончания Щепкинского училища. А через несколько лет она закрепилась и на киноэкранах. 1992 год принес ей не только главную роль в фильме «Прогулка по эшафоту», но и знакомство с будущим мужем Дмитрием Певцовым. Вместе они стали одной из самых востребованных и ярких кинопар. Однако в прошлом году, к удивлению поклонников, Дроздова заявила об уходе из «Современника». А спустя некоторое время стало известно и о завершении ее актерской карьеры.

По всей видимости, решение оставить кино на пике славы далось звезде непросто. Однако Ольге пришлось расставить приоритеты. В 2007 году она родила долгожданного сына Елисея. Сейчас мальчик вступил в трудный подростковый возраст и требует все больше внимания. И 57-летняя Дроздова решила, что путь в актерство ей закрыт, ведь стоит заняться самой важной ролью — матери.

Кроме того, много времени и сил у нее отнимает преподавательская деятельность. С 2013 года Ольга работает в Институте современного искусства и возглавляет театральный факультет, пишет «Культурология».