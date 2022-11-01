В актерство путь закрыт: почему Ольга Дроздова ушла из кино на пике славы
Ее жизнь началась заново.
Ольга Дроздова на протяжении 30 лет была предана театру «Современник», на сцену которого она вышла сразу после окончания Щепкинского училища. А через несколько лет она закрепилась и на киноэкранах. 1992 год принес ей не только главную роль в фильме «Прогулка по эшафоту», но и знакомство с будущим мужем Дмитрием Певцовым. Вместе они стали одной из самых востребованных и ярких кинопар. Однако в прошлом году, к удивлению поклонников, Дроздова заявила об уходе из «Современника». А спустя некоторое время стало известно и о завершении ее актерской карьеры.
По всей видимости, решение оставить кино на пике славы далось звезде непросто. Однако Ольге пришлось расставить приоритеты. В 2007 году она родила долгожданного сына Елисея. Сейчас мальчик вступил в трудный подростковый возраст и требует все больше внимания. И 57-летняя Дроздова решила, что путь в актерство ей закрыт, ведь стоит заняться самой важной ролью — матери.
Кроме того, много времени и сил у нее отнимает преподавательская деятельность. С 2013 года Ольга работает в Институте современного искусства и возглавляет театральный факультет, пишет «Культурология».