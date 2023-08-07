В «Афоне» и других фильмах оставили послание, расшифровать которое смогли только сейчас

Многие россияне видели странное сочетание из четырех букв, которое писали на стенах и в любых других местах, где много людей. Это всего четыре буквы «УШАЦ». Если бы они встречались только в жизни, можно было бы списать их на разбушевавшихся вандалов, но «заклинание» кочевало в кадрах различных фильмов.

Его особенно часто можно встретить в картинах Георгия Данелии. Например, в фильмах «Афоня», «Не горюй», «Совсем пропащий». Появляется надпись и в «Незнайке на Луне». Однако таинственный УШАЦ — это не аббревиатура и не ритуальный символ, а фамилия.

Когда-то в Московском архитектурном институте учился карикатурист Михаил Ушац, который имел привычку подписывать не только свои работы, но и все свои вещи. Однако, когда фамилия студента появилась на самом удобном мольберте в аудитории для рисования с натуры, его сокурсники возмутились и решили проучить «подписчика». Тогда уже все мольберты красовались надписью «УШАЦ». А потом шутка вышла из стен учебного заведения и распространилась, потому что многие выпускники вуза ушли работать в кинематограф.