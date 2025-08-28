В 98-м вышла лента, удивительно похожая на «Интерстеллар»: герои искали новый дом в космосе и боролись с предателем

В конце девяностых, когда в интернет выходили после звонка оператору, а голливудские блокбастеры казались порталом в будущее, фильм «Затерянные в космосе» (1998) стал для многих зрителей откровением.

Сегодня его легко упрекнуть в наивности и эффектности ради эффектности, но для поколения VHS это был свой «Интерстеллар» — космическое приключение, пробуждающее воображение. И это не сравнение ради кликбейта, у лент действительно много параллелей.

Когда Земля перестала быть домом

В фильме показан 2058 год. Планета доведена до предела: ресурсы исчерпаны, озоновый слой исчезает, человечеству приходится искать новый дом. Спасение обещает Альфа Прим — планета, похожая на Землю, только попасть туда можно лишь через гиперпространство.

Технологии выглядят неправдоподобно даже из 2025-го: гиперворота, гипердвигатели, прыжки сквозь Солнце, случайные выбросы в неизвестные точки Вселенной. Но именно эта смелость и завораживала: кино не пыталось быть научно строгим, оно предлагало зрителю мечту о новых мирах.

На фоне максимально научного «Интерстеллара» выглядит наивно, но завязка у картин максимально схожа.

Семья как экипаж

В центре истории — семья Робинсонов, отправляющаяся на космическом корабле «Юпитер 2» к новой колонии. Вокруг — конфликт поколений, скрытые обиды, романтические линии. Эта смесь семейной драмы и фантастики делает сюжет живым: космос перестает быть абстрактной пустотой и превращается в продолжение человеческих отношений.

Особое место занимает доктор Смит в исполнении Гэри Олдмена — харизматичный антагонист, который удерживает внимание до самого финала. Его образ, полный скрытой угрозы, противопоставлен надежде и единству семьи.

Особая атмосфера

Да, спецэффекты фильма сегодня кажутся устаревшими, а сюжет временами слишком прямолинеен. Но в конце девяностых это было кино-бегство: масштабные космические пейзажи, ощущение бесконечности Вселенной и надежда, что где-то там есть новый дом.

Неслучайно многие пересматривают фильм до сих пор, называя его «детским» воспоминанием о мечтах взрослого мира.

Спустя более двадцати лет фильм воспринимается как послание в бутылке. Мы уже живем в эпоху, когда астрофизика и технологии становятся частью реальности, и наивность «Затерянных в космосе» только добавляет ему очарования.

И, пожалуй, именно за это его и любят: за попытку рассказать о человеческих страхах и надеждах языком приключений. «Затерянные в космосе» по своему стали идейным вдохновителем, «Интерстеллара», более зрелого, но затрагивающего те же темы единства, семьи и жажды открывать новое.

Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас.