В 91 жизнь только начинается: эта старейшая модель переплюнет саму Наоми Кэмпбелл

Кармен Делль’Орефиче доказала всему миру, что даже в почтенном возрасте можно блистать на обложке глянца. В 91 год знаменитость украсила собой апрельский номер Vogue, чем вновь заставила всех говорить о себе.

В 2008-м имя этой невероятной красотки, которая переплюнет даже Наоми Кэмпбелл, появилось в «Книге рекордов Гиннесса». Кармен признали моделью, которая может похвастаться самой длительной карьерой в истории мира моды.

С 15 лет Делль’Орефиче принимала участие в фотосессиях. В 32 года она решила завершить свою деятельность, но спустя два десятка лет, когда этого уже никто не ждал, триумфально вернулась и впоследствии представила на подиуме не одну коллекцию культовых брендов.

А осенью прошлого года звезда решилась на такое, что большинству ее сверстниц не по плечу. Модель позировала топлес для журнала New You, в очередной раз напоминая поклонникам, что после 90 жизнь только начинается.