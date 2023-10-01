В 90-х все обсуждали Хлебникова, который двигал самолеты: куда пропал силач

Звезда 90-х Брюс Хлебников, поставивший 34 рекорда Гиннесса, на некоторое время исчез из инфополя. Поклонники силача забили тревогу: что стало с их рекордсменом. Как оказалось, россиянин пропал, чтобы вновь стать звездой, но уже в единоборствах.

То поколение помнит худенького мальчика, который рвал телефонные справочники и двигал корабли с самолетами. В свои шесть лет он мог протащить автомобиль «Волга», зацепив его за длинные волосы. Юноша в один миг стал звездой телепередач.

Какое-то время Хлебников занимался бизнесом, затем работал инструктором по фитнесу в московских спортзалах. Недавно спортсмен решил попробовать себя в единоборствах, в том числе монетизируя громкое прошлое. Хлебникову пришлось драться с 200-килограммовым соперником по прозвищу «Большой папа». Спортсмен не растерялся и довел поединок до ничьей, чем сильно порадовал как старых, так и новых фанатов.