В 90-х россияне подпевали песне про «овощевоз»: ее истинный смысл разочарует

Группа Ace Of Base представила свою композицию All That She Wants в 1993 году, и она мгновенно стала хитом. Полюбилась мелодия и жителям России, однако далеко не все из слушателей понимали смысл песни, которая пелась на английском.

Из-за зажигательного мотива многие думали, что текст композиции весьма легкомысленный. При этом припев слушатели переделывали в «овощевоз», что добавляло комичности песне. На самом же деле музыканты рассказывали печальную историю о девушке, которая охотится на мужчин. В очередной раз она знакомится с избранником, чтобы провести с ним ночь и утром уйти навсегда. И подобные развлечения — цель ее жизни.

«Все, чего она хочет, — очередной победы. Завтра ее след исчезнет», — поют Ace Of Base.

Несмотря на печальный текст, песня долгое время занимала лидирующие позиции во множестве стран мира. Поклонники в Европе, Австралии, Америке и, например, Новой Зеландии не прекращали слушать All That She Wants в течение нескольких месяцев, сделав ее одним из главных хитов группы.