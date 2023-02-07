В 90-х по нему сходили с ума: изумитесь, что стало со звездой «Визита к Минотавру» (фото)

Детективный сериал «Визит к Минотавру» стал нашумевшим хитом советского телевидения. Картина прославила актера Андрея Дубовского на всю страну. В начале 90-х он снимался в исторических лентах, но затем его карьера пошла на спад.

После «Визита к Минотавру» красавец-актер успел сняться всего в нескольких лентах, среди которых «Одиссея капитана Блада». Его запоминающаяся аристократичная внешность покорила всю женскую аудиторию. Но слава и обожание не гарантировали Дубовскому счастья. Карьера не пошла в гору, а личная жизнь так и не сложилась.

В 2001 году у Андрея случился инсульт, после которого он не мог полноценно жить. Актер так и не оправился после болезни. Он передвигался с огромным трудом, хотя сохранял здравый рассудок до последнего дня. Он доживал в скромной однокомнатной квартире и еле сводил концы с концами. Для восстановления актеру было нужно дорогостоящее лечение, но с его мизерной зарплатой об этом приходилось только мечтать. В 64 года Дубовского не стало. Однако новость о его смерти прошла незамеченной — имя актера уже давно предали забвению.