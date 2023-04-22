В 90-х ей завидовала каждая девчонка: куда пропала главная солистка группы «Лицей» (фото)

У многих популярных музыкальных групп наступает период, когда каждый из участников хочет строить сольную карьеру. Так произошло и с девушками из легендарного «Лицея».

Состав неоднократно менялся и поклонникам трудно было уследить за всеми изменениями. Однако неотъемлемой частью этого коллектива всегда была Настя Макаревич. Голубоглазая красавица с нежной улыбкой и утонченными чертами лица даже сегодня остается верна когда-то популярной рок-группе.

Женщина замужем за Евгением Першиным и вместе они воспитывают двоих сыновей. Тем не менее Анастасия находит время и для музыки. Уже несколько лет она является продюсером «Лицея» и занимается всеми организационными вопросами. Певица также развивает свои социальные сети и регулярно делится с подписчиками личными фотографиями и размышлениями. Стоит лишь надеяться, что этот труд будет оправдан.