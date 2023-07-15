В 90-х эта американская актриса была секс-символом, а сейчас на нее без ужаса не взглянешь: совсем себя запустила

Мина Сувари когда-то была главной мечтой миллионов мужчин по всему миру. И хоть актриса по-прежнему снимается в кино, былой успех у противоположного пола теперь ей только снится.

В роли школьницы Анджелы Хейс из «Красоты по-американски» блондинка была неотразима. Но прошедшие годы сделали свое дело. Сегодня на артистку без ужаса не взглянешь.

Знаменитость давно отказалась от эффектного образа, подарившего ей бешеную популярность. Но самое страшное даже не это. Мине всего 44 года, но она уже совсем запустила себя.

В повседневной жизни актриса предпочитает неброскую одежду и часто отказывается от косметики. В социальных сетях она то и дело показывает свою натуральную красоту, от которой, впрочем, мало что осталось.

Поклонники с сожалением отмечают, как сильно постарела некогда привлекательная Сувари, превратившись из секс-символа в дряхлую старушку.