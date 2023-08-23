В 90-е выживали как могли: Кондулайнен пришлось сниматься в «чернухе»

Выбора у артистов не было.

Шальные 90-е стали тяжелым испытанием для всего населения, и актеры не были исключением. Кино находилось в упадке, поэтому многие соглашались на съемки в откровенной «чернухе».

Несмотря на свою сомнительность, этот перестроечный жанр пользовался огромной популярностью. Режиссеры во всем подражали западным коллегам и пытались утрамбовать сразу в один фильм и боевик, и драму, и эротику.

Так, одним из ярких представителей «перестроечной чернухи» считается картина Хусейна Эркенова «Сто дней до приказа». Однако фильм запомнился не своим мрачным сюжетом, рассказывающим о дедовщине, а обилием «клубнички», которая для зрителя того времени была диковинкой.

Обнаженной в кадре щеголяла красавица Елена Кондулайнен — ей досталась роль смерти. После выхода картины актриса стала негласным секс-символом перестроечного кино. Это звание ничуть не смущало актрису, и она долгие годы поддерживала такой имидж.

Сегодня о фильме «Сто дней до приказа» мало кто вспомнит из-за его среднего качества, а вот образ обнаженной Кондулайнен стал культовым.