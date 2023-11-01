В 90-е все хотели быть как русская Мадонна: что стало с Ликой Стар за границей

Лика Стар взорвала своим появлением российский шоу-бизнес. Пока большинство музыкантов творили в жанре попсы, она стала первой рэп-исполнительницей в стране. И быстро завоевала бешеную популярность.

Ее называли русской Мадонной — о такой славе многим звездам оставалось только мечтать. Но в начале нулевых кумир миллионов вдруг пропала с радаров.

Ходили слухи, что руку к ее исчезновению со сцены приложила Алла Пугачева. Якобы артистка закрутила роман с Владимиром Пресняковым, который тогда был женат на Кристине Орбакайте. Конфликт с Примадонной у знаменитости действительно был, но к окончанию ее карьеры он никакого отношения не имеет.

В 2002 году блондинка познакомилась с дизайнером Анджело Сеччи, а вскоре после этого вышла за него замуж и переехала в Италию. Певица посвятила себя воспитанию детей. Она родила супругу сына Марко и дочь Аллегру. Также у Стар есть сын от прошлых отношений, которого она забрала с собой за границу.