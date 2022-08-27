«В 90-е такие на вокзале стояли»: что стало с красавицей Гермионой

Звезда больше не походит на умницу из «Гарри Поттера».

Больше десятилетия прошло с момента окончания культовой франшизы, а главное трио актеров все еще на слуху. Дэниел Рэдклифф строит карьеру в кино, Руперт Гринт занимается предпринимательством, а Эмма Уотсон пробует себя в модельном бизнесе.

Творческие эксперименты актрисы нравятся далеко не всем ее поклонникам, особенно мужской аудитории. Результаты ее сотрудничества с модным домом Prada подвергли громкой критике и жестким насмешкам.

Все потому, что на кадрах профессиональной фотосессии, по мнению пользователей Сети, стало видно, насколько подурнела и огрубела внешность Уотсон:

«Этот горшок на голове ей не идет», «Стала походить на трансгендера», «В 90-е такие модницы на вокзале стояли», «Минус 100 очков Гриффондору».

Хотя образ Эммы пришелся публике не по вкусу, нашлись те, кто встал на ее сторону и объяснил: по закону шоу-бизнеса, звезды обязаны привносить постоянное разнообразие в свою работу и внешность, иначе о них очень быстро забудут.