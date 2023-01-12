В 90-е старшая сестра Королевой блистала на сцене: вот как Руся выглядит сейчас

Ирина Осауленко, старшая дочь Людмилы Порывай, известная под псевдонимом Руся, уже в 80-е была большой знаменитостью и собирала полные залы. Певица активно гастролировала, но практически в один миг исчезла из поля зрения публики.

Причиной затворничества стала личная трагедия в семье Ирины. В 1988 году она родила сына Владимира, у которого диагностировали ДЦП. С того времени большую часть времени артистка и ее муж, которые переехали в США, посвящала лечению мальчика и заботе о нем, но, несмотря на это, он все равно скончался спустя 10 лет.

Трагедия стала переломным моментом в жизни Ирины. Она стала больше времени проводить дома, а единственное, что заставляло ее выходить — храм в Голливуде. Переживания сказались не только на душевном состоянии звезды эстрады, но и на ее внешности: теперь Ирина страдает от лишнего веса и совсем не похожа на ту самую артистку, некогда собирающую целые стадионы.

Спустя годы Ирина по-прежнему не общается с публикой, но иногда появляется в социальных сетях своей матери и сестры и представляет новые композиции. Поклонники не оставляют без внимания эти записи, желая счастья артистке и умиротворения.