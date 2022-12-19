В 90-е русскую княжну из «Острых козырьков» знала вся Россия: вот кем она была

Яркой героиней третьего сезона «Острых козырьков» стала бежавшая из России княжна Изабелла. Поклонники сериала остались в восторге от сюжетной линии с этим персонажем, но иностранцы даже не догадывались, что исполнительница роли хорошо знакома россиянам. Изабеллу сыграла Дина Корзун. Ее зарубежные фанаты не знали ни о российском происхождении актрисы, ни о том, что прославилась она еще в 1990-е годы благодаря фильму «Страна глухих».

А ведь как раз 30 лет назад имя Корзун гремело на весь русский кинематограф. В основу картины легла повесть Ренаты Литвиновой, на основе которой и был написан сценарий. Главные роли разделили между собой Дина и Чулпан Хаматова. Танцовщицу Яя, которую и сыграла Корзун, считали самым ярким персонажем тех лет. Актриса получила за работу престижную премию «Ника».

Спустя пару лет Дина начала развивать карьеру за рубежом. Она снималась в фильмах «Последнее пристанище», «40 оттенков грусти», «Афера „Фаревелл“». А ее появление в «Острых козырьках» стало приятным сюрпризом для русских поклонников сериала.